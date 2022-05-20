Kilis'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi - Son Dakika
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Kilis'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi

20.05.2022 12:06
Kilis'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi

Kilis'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide öğrenciler projelerini anlattı.

Kilis'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide öğrenciler projelerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergi, 5 liseden öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Çeşitli kategorilerde projenin yer aldığı stantlarda, öğrenciler hazırladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Recep Soytürk ve protokol üyelerinin stantları gezdiği sergide, halk oyunları gösterisi sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, burada yaptığı konuşmada, meslek liselerinin yaptığı çalışmalarla ilgili sergi açtıklarını söyledi.

Gün boyunca güzel bir etkinlik yapacaklarını anlatan Akkurt, serginin amacının özellikle 8'inci sınıftan mezun olacak öğrencilerin eğitimle ilgili olarak yapacakları tercihlerde sevdikleri, keyif aldıkları meslekleri tercih etmelerine yönelik bir çalışma olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet Meydanı, Kilis, Güncel, Son Dakika

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