Kilis'te Ayağı İpe Dolaşan Kırlangıç Kurtarıldı
1 saat önce
Kilis'te, ayağı ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kilis
'te, ayağı ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal
Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katında ayağına ip dolaşan kırlangıcın sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan Kilis Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kırlangıcı kurtararak tedavisi için Kilis Belediyesi veterinerlik birimine getirdi.
Yetkililer, çırpınma sonucu oluşan yaraların ve ayağındaki kırığın tedavisinin tamamlanmasının ardından kırlangıcın tekrar doğaya bırakılacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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