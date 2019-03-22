Son Dakika Haberleri: Kilis'te Ayağı İpe Dolaşan Kırlangıç Kurtarıldı

Kilis'te Ayağı İpe Dolaşan Kırlangıç Kurtarıldı

1 saat önce

Kilis'te, ayağı ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'te Ayağı İpe Dolaşan Kırlangıç Kurtarıldı, System.String[]
Kilis'te, ayağı ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katında ayağına ip dolaşan kırlangıcın sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kırlangıcı kurtararak tedavisi için Kilis Belediyesi veterinerlik birimine getirdi.

Yetkililer, çırpınma sonucu oluşan yaraların ve ayağındaki kırığın tedavisinin tamamlanmasının ardından kırlangıcın tekrar doğaya bırakılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21 Kaynak: AA

İtfaiye, Kilis, Güncel
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