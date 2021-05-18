Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile başka araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada Suriye uyruklu Abdulileh Kurdiye idaresindeki 79 AV 663 plakalı minibüs de kaza yapan araca çarptı.

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