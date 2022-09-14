Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

14.09.2022 11:04
Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

Kilis'te, bağ bozumundan sonra meşakkatli çalışmalarla pekmeze dönüştürülen üzüm, tüketicilere sunuluyor.

Kilis'te, bağ bozumundan sonra meşakkatli çalışmalarla pekmeze dönüştürülen üzüm, tüketicilere sunuluyor.

Üreticiler, tarladan topladıkları üzümlerin içerisine kil karıştırarak geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezerek şıra elde ediyor.

Odun ateşinde bakır kazanlarda kısa bir süre kaynatılan üzüm suyu, üzüm ve kil toprak tortusundan arındırılması için bidonlara konulup birkaç saat dinlenmeye alınıyor. Daha sonra tepsilere konulan üzüm suyu, 3 gün güneşte bekletilerek istenilen kıvama kavuşuyor.

Geçmişten bu yana geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi hazırlayan üreticiler, katkı maddesi kullanmadan çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra pekmezi hazır hale getiriyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, kentin önemli gelir kaynaklarından olan üzümün hasadının yapıldığını söyledi.

Kentte 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını anlatan Özdemir, pekmezin ekonomik getirisinin üzümden daha fazla olması dolayısıyla üreticilerin bu alana yöneldiğini ifade etti.

Geçen yıla göre rekoltenin daha fazla olacağını, bunun da pekmez üretimine ciddi şekilde yansıyacağını belirten Özdemir, "İlimizde geçen yıl 500 ton pekmez üretimi yapılırken bu yıl bin ton beklentimiz var. Üretilen pekmez, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Pekmezi soğuk iklim bölgeleri daha çok tüketmektedir." dedi.

Ortalama 6 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez elde edildiğini dile getiren Özdemir, geleneksel yöntemlerle üretilen "gün pekmezi"nin zorlu bir süreçten geçerek sofralara geldiğini kaydetti.

"Güneşte olduğu için daha lezzetli oluyor"

Pekmez üreticisi 62 yaşındaki Muammer Ceritlioğlu da yaklaşık 60 dönüm üzüm bağının olduğunu, 15 yıldan beri de pekmez ürettiğini ifade etti.

Pekmez satışlarının iyi olduğunu belirten Ceritlioğlu, "Üzümü bağdan topladıktan sonra getirip, basarak suyunu çıkarıyoruz. Makineden çektirmiyoruz çünkü çekirdekler kırıldığı için pekmezin tadı kaçıyor. Üzüm suyunu daha sonra biraz kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra bidonlarda duruluyoruz. Ardından tepsilere koyarak birkaç gün güneşte bekletiyoruz. Tamamen doğal. Bakır kazanlarda kaynatmayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gün pekmezi üretimi yaptıklarını dile getiren Ceritlioğlu, şunları kaydetti:

"Kara ve gün pekmezi var. Kara pekmez ateşte, gün pekmezi güneşte oluyor. Güneşte olduğu için daha lezzetli oluyor. Aynen bal gibi oluyor. Müşterilerimiz hazır. 15 yıldan beri müşterilerim pekmezi alıyor. Gittikçe müşterilerim artıyor. 30 kilogramla pekmez üretimine başladım, şu an 2-2,5 tona kadar çıktı. En fazla İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya pazarlıyoruz."

YORUMLAR
500
Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü Kilis'te 'Ahilik Haftası' kutlandı Kilis'te 'Ahilik Haftası' kutlandı
Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:58 İstanbul'da "fal kafe" tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:53 Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement