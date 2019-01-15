Son Dakika Haberleri: Kilis'te Bağevinden Hırsızlık İddiası

Kilis'te Bağevinden Hırsızlık İddiası

18 dakika önce

Kilis'te bir bağevinden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Bağevinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kilis'te bir bağevinden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arpakesmez köyü yakınlarında bir bağevinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenledikleri operasyonla M.A'yı gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada, söz konusu çalıntı malzemeyle birlikte 6 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüphelinin işlemlerine devam edilirken, çalınan malzeme sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:32 Kaynak: AA

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