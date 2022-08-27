Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

27.08.2022 17:42
Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tahtalı köyünde Ş.Ö'ye ait bağevinden televizyon, 2 güvenlik kamerası, kamera kayıt cihazı ve monitörün çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timleri ve devriye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.S, A.Ç. ve Ö.Ç'nin hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, JASAT, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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