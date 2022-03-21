KİLİS'TE, BAL ORMANI OLUŞTURULUYOR - Son Dakika
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KİLİS'TE, BAL ORMANI OLUŞTURULUYOR

21.03.2022 13:33

KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bal ormanına törenle fidan dikimi yapıldı.

KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bal ormanına törenle fidan dikimi yapıldı.

Başmağara Köyü kırsalında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi için kurulan bal ormanına fidan dikimi yapıldı. Törende konuşan Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Türkiye'nin ormanlarının yüzde 50'sinin bozuk vasıflı yapılar olduğunu belirterek, Bal ormanlarının tesis edilmesi ile bozuk vasıflı ormanlarımızın hem miktarı azalacak hem de rehabilitasyonu sağlanacaktır. Bitki örtüsünün çeşitlendirilmesi ve artmasıyla topraklarımız erozyona karşı korunmuş olacaktır. Bal üretiminin sağlıklı bir ortamda yapılması ve artması ile orman köylümüze gelir düzeyi artacak kırsal kalkınmayı olumlu etkileyecek dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise bitki çeşitliliği için bal ormanı oluşturulduğunu ifade ederek, 'Biberiye gibi fidanlar dikiyoruz. Bal üretiminin artmasını bekliyoruz' diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra bel ormanına fidan dikildi.

KİLİS'TE, BAL ORMANI OLUŞTURULUYOR
KİLİS'TE, BAL ORMANI OLUŞTURULUYOR
KİLİS'TE, BAL ORMANI OLUŞTURULUYOR

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Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye, Gümüş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE, BAL ORMANI OLUŞTURULUYOR - Son Dakika


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