Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu - Son Dakika
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Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

26.07.2022 02:19
Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde balık tutmaya çalışırken çaya düşen muhtar boğuldu.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde balık tutmaya çalışırken çaya düşen muhtar boğuldu.

Dutluca köyü yakınlarında Afrin Çayı'ında balık tutmaya çalışan Kaynaklı köyünün muhtarı Menderes Tokdemir (52), dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra Tokdemir, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Tokdemir'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Musabeyli, Kilis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu - Son Dakika
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