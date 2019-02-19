Kilis'te Baraj ile Göletler Suyla Doldu
1 saat önce
Kilis'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle baraj ile göletler suyla dolarken, su sıkıntısı da atlatılmış oldu.
Kilis
'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle baraj ile göletler suyla dolarken, su sıkıntısı da atlatılmış oldu.
Kilis'te geçen yıl bu gün itibariyle metrekareye 225 kilogram yağmur yağarken, bu yıl bugün itibariyle metrekareye 535 kilogram yağmur düştü.
Kilis ve ilçelerinde, 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu başta olmak üzere tarımsal alanda sıkıntılar yaşanırken, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmıştı. Geçen yıla oranla bu yıl yağmurun fazla olması nedeniyle Kilis'teki gölet ve barajlarda su seviyeleri son 5 yılın en üst seviyesine ulaştı. Yetkililer, Kilis'te su sıkıntısı olmadığını, Seve ile Afrin
barajları ile göletlerdeki su seviyesinin 5 yılın en yüksek olduğunu ifade etti. - KİLİS
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
Inter CEO'su, Mauro Icardi "Takımda Kalmak İstiyor" Deyince Wanda Nara Gözyaşlarına Boğuldu
Malezyalı Telekom Devi Maxis'in CEO'luğuna, Gökhan Öğüt Getirildi
Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı