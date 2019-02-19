Son Dakika Haberleri: Kilis'te Baraj ile Göletler Suyla Doldu

Kilis'te Baraj ile Göletler Suyla Doldu

1 saat önce

Kilis'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle baraj ile göletler suyla dolarken, su sıkıntısı da atlatılmış oldu.

Kilis'te Baraj ile Göletler Suyla Doldu, System.String[]
Kilis'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle baraj ile göletler suyla dolarken, su sıkıntısı da atlatılmış oldu.

Kilis'te geçen yıl bu gün itibariyle metrekareye 225 kilogram yağmur yağarken, bu yıl bugün itibariyle metrekareye 535 kilogram yağmur düştü.

Kilis ve ilçelerinde, 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu başta olmak üzere tarımsal alanda sıkıntılar yaşanırken, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmıştı. Geçen yıla oranla bu yıl yağmurun fazla olması nedeniyle Kilis'teki gölet ve barajlarda su seviyeleri son 5 yılın en üst seviyesine ulaştı. Yetkililer, Kilis'te su sıkıntısı olmadığını, Seve ile Afrin barajları ile göletlerdeki su seviyesinin 5 yılın en yüksek olduğunu ifade etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Yaşam
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