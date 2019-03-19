Son Dakika Haberleri: Kilis'te Baraj Kapakları Açıldı

Kilis'te Baraj Kapakları Açıldı

2 saat önce

Kilis'te kente içme suyu sağlayan ve yoğun yağışlarla seviyesi yükselen Seve Barajı'nın kapakları açıldı.

Kilis'te Baraj Kapakları Açıldı, System.String[]
Kilis'te kente içme suyu sağlayan ve yoğun yağışlarla seviyesi yükselen Seve Barajı'nın kapakları açıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğünce, son dönemlerde etkili yağışlarla doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan Seve Barajı'nın kapakları, herhangi olumsuzluk yaşanmaması için açılarak su tahliye edilmeye başlandı.

Saat 10.00'dan itibaren tahliyesine başlanan baraj suyu, Simap Deresi aracılığıyla bölgedeki yerleşim yerlerinden geçerek Suriye topraklarına ulaşacak.

Yetkililer, tahliyenin kontrollü sağlandığını, yağışların etkisini kaybetmesi halinde baraj kapaklarının tekrar kapatılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Kilis, Güncel
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