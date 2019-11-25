Son Dakika Haberleri: Kilis'te barakada çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
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Kilis'te barakada çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

6 saat önce

Kilis'te bir barakada çıkan yangında içeride bulunan 6 çocuktan ikisi hafif yaralandı, ikisi de dumandan etkilendi.

Kilis'te barakada çıkan yangında 2 çocuk yaralandı, System.String[]

Kilis'te bir barakada çıkan yangında içeride bulunan 6 çocuktan ikisi hafif yaralandı, ikisi de dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi yakınlarında birkaç ailenin ortak ikamet olarak kullandığı bir barakanın hurdalık kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, içeride bulunan 6 çocuktan ikisi hafif yaralandı, ikisi de dumandan etkilendi.

Yaralı çocuklar 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, duman etkilenen çocukların tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

Görgü tanıklarından Zeki Ermuş, yaptığı açıklamada, yangını görünce olaya müdahale ettiklerini belirterek, "Barakanın yanındaki duvarı kırdık ve içeriden çocukları çıkardık." dedi.

Ermuş ayrıca, çocukların ailelerinin zeytin toplamaya gittiklerini öğrendiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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