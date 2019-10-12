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Kilis'te Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kilis'te faaliyet gösteren tatlıcı Yücel Çulhaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Fetih Suresi okutup, halka lokma tatlısı dağıttı.

Kilis'te Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kilis'te faaliyet gösteren tatlıcı Yücel Çulhaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Fetih Suresi okutup, halka lokma tatlısı dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi, Fetih Suresi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Mehmetçik için dualar etti.

Çulhaoğlu, Mehmetçik cephede savaşırken kendilerinin boş durmasının yanlış olduğunu düşünerek böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Cephedeki asker için her zaman dua ettiklerini anlatan Çulhaoğlu, "Askerimize manevi destek olsun diye iş yerimiz de Mehmetçiklerimize ücretsiz tatlı ikramı da yapıyoruz. İkramlarımız operasyon bitene kadar da devam edecek." dedi.

Çulhaoğlu, Kilis halkı olarak operasyon bölgelerinde yaşayanları misafir etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişilik lokma tatlısı dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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