Son Dakika Haberleri: Kilis'te Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu
Son Dakika Güncel Kilis'te Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu

Kilis'te Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu

1 saat önce

Kilis'te, Atlı Spor Kulübü ve Kilis Off-road Kulübü üyeleri, Barış Pınar Harekatı'na destek için konvoy düzenledi.

Kilis'te Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu, System.String[]

Kilis'te, Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Kilis Off-road Kulübü üyeleri, Barış Pınar Harekatı'na destek için konvoy düzenledi.

Hacı Cümbüş Cami önünden bir araya gelen kulüp üyeleri, "Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz" yazılı pankart açtı.

Daha sonra çeşitli sloganlar atarak şehir turu yapan gruba vatandaşlar da destek verdi.

Atlı Spor Kulübü, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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