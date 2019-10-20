Kilis'te Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu
1 saat önce
Kilis'te, Atlı Spor Kulübü ve Kilis Off-road Kulübü üyeleri, Barış Pınar Harekatı'na destek için konvoy düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:24 Kaynak: AA
Kilis'te, Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Kilis Off-road Kulübü üyeleri, Barış Pınar Harekatı'na destek için konvoy düzenledi.
Hacı Cümbüş Cami önünden bir araya gelen kulüp üyeleri, "Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz" yazılı pankart açtı.
Daha sonra çeşitli sloganlar atarak şehir turu yapan gruba vatandaşlar da destek verdi.
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