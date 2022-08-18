Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü - Son Dakika
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Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü

18.08.2022 12:13
Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü

Kilis'te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, barınağa götürüldü.

Kilis'te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, barınağa götürüldü.

Cumhuriyet Caddesinde başı boş dolaşan ve yaralı olduğu bildirilen Pitbull köpeği gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi.

Sahibi olmayan ve Kilis'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Pitbull cinsi köpek, belediye yetkilileri tarafından yakalanarak, hayvan barınağına götürüldü. Yaralı olan Pitbull köpeğin tedavisine barınakta başlandığı bildirildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü - Son Dakika
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