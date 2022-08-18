Sahibi olmayan ve Kilis'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Pitbull cinsi köpek, belediye yetkilileri tarafından yakalanarak, hayvan barınağına götürüldü. Yaralı olan Pitbull köpeğin tedavisine barınakta başlandığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü - Son Dakika

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