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Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı

21.07.2021 12:17
Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı, System.String[]

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Kilis Valisi Recep Soytürk, kurum müdürleri, kamu personeli, şehit yakınları ve vatandaşlar bayramlaştı.

Vali Soytürk, Kilis için projeler ürettiklerini belirterek, " OSB'de 18 fabrika açılmış, 18 tanesi bitmek üzere, 4 tanesine de başlanacak. 3. OSB ile ilgili kamulaştırma çalışması yapıyoruz. Ciddi bir talep var. Onun hazırlıklarını gidip bakanlıklarla görüşüyoruz. Elhamdülillah Polateli OSB belli bir aşamaya geldi. Bütün işlemlerini bitirdik ve bakanlığa gönderdik. Eylül ayı gibi Allah nasip ederse oranın tahsis işlemine başlayacağız." dedi.

Belediyenin meydan projesini heyecanla takip ettiğine değinen Soytürk, kentin tanıtımına katkı sağlamak için gastronomi festivali yapmak istediklerini kaydetti.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Kurban Bayramını hep birlikte idrak etmenin sevincini yaşadıklarını aktararak, vatana ve millete daha çok nasıl hizmet edeceklerinin mücadelesini verdiklerini ifade etti.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise paylaşmanın ve sevincin en doruk noktasını yaşadıklarını dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bayramın birinci günü Suriye'de Türkiye'nin gücünü ve orada yapılan hizmetlere bir kez daha şahit olduklarını belirtti.

Dal, Türkiye'nin her gün büyüyerek küresel bir güç haline geldiğini sözlerine ekledi.

Bayramlaşma törenine, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, diğer kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı
Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı
Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı

Kurban Bayramı, Kurban, Şehit, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika


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