Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı

14.04.2022 10:12
Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı

Kilis'te 2 bekçiye kurusıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Kilis'te 2 bekçiye kurusıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüpheli H.K, Osman Gazi Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri H.Y. ve M.E'ye kurusıkı tabancayla ateş açtı.

Olayda yaralanan olmadı.

Gözaltına alınan H.K'nın üst aramasında ve ikametinde 2 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği, 2 kesici alet ve şasi numaraları okunamayan 3 motosiklet ele geçirildi.

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Kilis, Silah, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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