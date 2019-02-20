Son Dakika Haberleri: Kilis'te Belediye Başkanlığı İçin 8 Parti Başvurdu

Kilis'te Belediye Başkanlığı İçin 8 Parti Başvurdu

1 saat önce

Kilis'te, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak 8 siyasi parti belediye başkan adayı göstererek seçim kuruluna başvurdu.

Kilis'te Belediye Başkanlığı İçin 8 Parti Başvurdu, System.String[]
Kilis'te, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak 8 siyasi parti belediye başkan adayı göstererek seçim kuruluna başvurdu.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BTP, SP, TKP ile DSP Belediye Başkan adaylarının isimlerinin bulunduğu geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Merkez Mehmet Abdi Bulut, Musabeyli Ayhan Yılmaz, Polateli Hakkı Çelik, Elbeyli Süleyman Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Polateli Mustafa Polat, Elbeyli Abdurrahman Karaşahin, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis Merkez Ömer Yabancı, Musabeyli İhsan Ölmez, Polateli Hakkı Kılıç, Elbeyli Suat Kemal Özkan, İYİ Parti Kilis Merkez Ahmet Nalçacıoğlu, Musabeyli Halil Çetin, Saadet Partisi Kilis Merkez Şerif Karakurt, Musabeyli Abdullah Fizgelioğlu, Polateli Mihdat Bayındır, Elbeyli Murat Gezici, Kilis Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Alaiddin Özkar, Polateli Mahmut Ceritlioğlu, Elbeyli Abidin Dokuzluoğlu, Türkiye Komünist Partisi Kilis Merkez İlker Buğday, Demokratik Sol Parti Kilis Merkez Cafer Gültekin, Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyelikleriyle ilgili seçim kuruluna listeleri sundu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rockçı İmam Ahmet Muhsin Tüzer, Adaylıktan Çekildi Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi

Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı Vatandaşı Korkutan Uyarı: Fiyatlar Tekrar Yükselecek, Soğan 10 Lirayı Görecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:59:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Belediye Başkanlığı İçin 8 Parti Başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]