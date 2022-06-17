Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü

17.06.2022 19:06
Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü

Kilis'te binanın beton duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te binanın beton duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi'ndeki metruk binaya hurda toplamak için giren Genç Osman Karabaş'ın (40) üzerine beton duvar devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla duvarın altında kalan Karabaş'ı çıkardı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Genç Osman, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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