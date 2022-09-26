KİLİS'TE, BİBER HASADI

KİLİS'te, ekimi yapılan kırmızı biber hasadına başlandı. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentte 45 bin dekar alanda yaklaşık 40 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kilis'te kırmızı biber ekiminin yapıldığı Demirciler Köyünde hasat başladı. 45 bin dekar alanda üretimi yapılan biberde verimin yüksek olması çiftçiyi sevindirdi. Hasada katılan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, hasadı yapılan biberlerin toplanmasının ardından kurutulduğunu ifade etti.

45 bin dekarlık alanda ekimi yapılan biberlerin yarısının salçalık, yarısının ise baharatlık olarak işlendiğini anlatan Özdemir, Kımızı biber ekim alanlarının yaygınlaşmasıyla üretici yeniden topraklarına dönmeye başladı. Şu an Kilis, biber üretiminde önemli bir merkez konumuna geldi. Ekim alanlarının yaygınlaşması üreticiyi kazandırmasının yanı sıra hasat dönemi buraya gelen insanlara da ekonomik kazanç sağlıyor dedi.

Biber üreticilerinden Süleyman Özdemir ise bölgede yapılan göletler ile suya kavuştuklarını ve bunun da üretimlerini artırdığını kaydetti.