İddiaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Bodur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu M.A'nın evine giden şüpheli Suriye uyruklu M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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