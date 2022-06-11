Kilis'te bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kilis'te bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Bodur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu M.A'nın evine giden şüpheli Suriye uyruklu M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.A. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla M.A. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli M.T'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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