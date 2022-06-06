Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı

06.06.2022 10:14
Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı

KİLİS'te, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

KİLİS'te, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre, husumetli olan komşular tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Mülayım ve Turan Mülayım yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kavganın çıktığı mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan H.Ö. ve İ.Ö.'yü de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı
Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı
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Kaynak: DHA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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