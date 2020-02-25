Kilis'te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kilis'te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika Ekonomi

Kilis'te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi

7 saat önce

2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102 olurken, bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi.

Kilis'te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi, System.String[]

2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102 olurken, bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi.


Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 71. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 338 bin 629 metrekare iken toplam değeri 666 milyon 618 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis ili, tüm iller içinde 47. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise bin 267 daire oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 59. oldu. 2019 yılında Kilis'te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 92, daire ise bin 46 oldu. Toplam değer 367 milyon 645 bin TL oldu. - KİLİS

Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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