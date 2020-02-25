Kilis'te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi

2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102 olurken, bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi.



Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 71. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 338 bin 629 metrekare iken toplam değeri 666 milyon 618 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis ili, tüm iller içinde 47. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise bin 267 daire oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 59. oldu. 2019 yılında Kilis'te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 92, daire ise bin 46 oldu. Toplam değer 367 milyon 645 bin TL oldu. - KİLİS