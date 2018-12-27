Son Dakika Haberleri: Kilis'te Bin 300 Kişi İşe Alındı

Kilis'te Bin 300 Kişi İşe Alındı

1 saat önce

Kilis'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere bin 300 kişi kura ile tespit edildi.

Kilis'te Bin 300 Kişi İşe Alındı, System.String[]
Kilis'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere bin 300 kişi kura ile tespit edildi.

Kent merkezindeki Beşevler Spor Salonunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce geçici işçi kadrosuna alınacak bin 300 kişi için noter huzurunda kura çekildi.

İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuruda bulunanlar arasından noter huzurunda çekilen kurayla, belirlenen bin 300 kişinin 6 ay süreyle çeşitli kamu kurumlarında istihdam edileceği öğrenildi.

Kurada ismi çıkan Ramazan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

İşe başlayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Korkmaz, "Bize böyle bir imkan sunduğu için devletimize teşekkür ediyorum. En azından 6 ay çalışacağım evime elim dolu gideceğim. Çocuklarıma hediyeler alacağım. keşke bu süre 6 ay değil de bir sene yada devamlı bir iş olsaydı." diye konuştu.

İşe alınanlardan Süleyman Yılmaz da daha önce inşaat sektöründe çalıştığını ancak bu sektörde işlerin azaldığını ifade ederek, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan devlete teşekkür ettiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:27 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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