Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

21.09.2022 11:44
Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Kilis'te bir apartmandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te bir apartmandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanda kablolara zarar verilerek, 2 kamera gözü ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli E.M.Y. yakalandı, diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışma sürüyor.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kazım Karabekir, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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