Kilis'te bir depoda 3 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu bir depoda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde şüpheli Y.Ç'ye ait bir depoda yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 3 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler Y.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Açıklamada, yabancı uyrukluların kendilerini depoya şüpheli M.Ç'nin getirdiğini, şüpheli Y.Ç'nin ise telefonlarını gasbettiğini beyan ettikleri belirtildi.