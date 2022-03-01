Kilis'te bir depoda 3 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te bir depoda 3 yabancı uyruklu yakalandı

01.03.2022 18:45
Kilis'te bir depoda 3 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu bir depoda yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu bir depoda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde şüpheli Y.Ç'ye ait bir depoda yabancı uyruklular olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 3 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler Y.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, yabancı uyrukluların kendilerini depoya şüphelilerden M.Ç'nin getirdiğini, Y.Ç'nin ise telefonlarını gasbettiğini beyan ettikleri belirtildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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