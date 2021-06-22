Bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kedinin sağlık kontrolleri için veteriner hekime teslim edileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Caddesi 'nde bulunan markette alışveriş yapan bir müşteri, içeride kedi sesini duyması üzerine itfaiyeye haber verdi.

Kilis 'te bir marketin duvar aralığına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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