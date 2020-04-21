Kilis'te bir mezra karantina altına alındı - Son Dakika

Kilis'te bir mezra karantina altına alındı

KİLİS - Kilis'te, Beşenli köyüne bağlı Aşağı Beşenli (Yamaç Beşenli) mezrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüslü hastayla temas öyküsü olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Kilis merkeze bağlı Beşenli köyü Yamaç Beşenli mezrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü maddesi gerektiğinde köyle yaşayanların korona virüslü hasta ile temas öyküsü olduğunun gerekçesiyle karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel kıyafetli askerler köye gelerek, bariyer ile köyü giriş çıkışlara kapatıldı. Jandarma köyü çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, köyü giriş ve çıkışa izin vermiyor. Yamaç Beşenli mezrasında karantinanın 15 mayıs tarihinde kadar devam edeceği bildirildi.