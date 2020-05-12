Kilis'te bir mezra karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Söz konusu vatandaşın mezrada birçok kişiyle temas halinde olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Fericek köyüne bağlı Tatgemriği mezrasında yaşayanların neredeyse tamamının koronavirüslü hastayla temas öyküsü bulunduğu tespit edildiğinden 26 Mayıs'a kadar mezraya giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fericek Köyü Tatgemriği Mezrası'nda bir vatandaşın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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