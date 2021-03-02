Kilis'te bir otelin personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kilis'te bir otelin personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Otelin Genel Müdürü Hüseyin Aslan ve personel Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan bağış aracına giderek, Türk Kızılay'a destek verdi.

Aslan, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ına ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Her kurumun sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine değinen Aslan, "Her kurum sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir. 15 otel personeli grubumuzla kan bağışında bulunduk. Kilis'te yaşayan vatandaşlarımıza faydalı olmak, hayat kurtarmak, personellerimiz olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına böyle bir faaliyette gönüllü olarak yer almak bizim için gurur kaynağı oldu. Kızılay'ın da bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.