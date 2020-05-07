Kilis'te bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

KİLİS - Kilis'te Namık Ünler Paşa Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Celkan sokak Valilik tarafından karantinaya alındı.

Gaziantep'te fabrikada çalışan işçilerde korona virüs çıkmasından sonra Prof. Dr. Hikmet Celkan sokakta yaşanların akraba olması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından 22 Mayıs tarihine kadar karantina uygulanmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakları kapatarak, kimsenin Namık Ünler Paşa Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Celkan sokağa giriş çıkış yapmasına izin vermiyor.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. Hikmet Celkan sokağa karantinaya alındığını ifade ederek, "Bu sokağımızda daha önce bir şey yoktu, 2 gün önce sokakta oturan kişilerden bazıları Gaziantep'e fabrikaya gidip geliyorlardı. Şuanda iki aile karantina altında, devletimiz bütün tedbirleri almış durumdadır. Bu sokakta herkes akraba olduğu için birbirlerine gidip geldikleri için sokakta yaşayanları karantinaya alındı.Sokakta 75-80 kişi yaşıyor" dedi.