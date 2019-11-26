Son Dakika Haberleri: Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Son Dakika Güncel Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

6 saat önce

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkeze bağlı İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan hudut birliği askerleri, Özbek uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A'yı Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:48:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]