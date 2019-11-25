Kilis'te BM destekli eğitim çalıştayı başladı

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, eğitimin kalitesine attırmak için yapılan eğitim çalıştayı başladı

KİLİS - Kilis'te, 2 gün sürecek olan eğitim çalıştayı başladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle eğitim çalıştayı 7 Aralık Üniversitesinde başladı.

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, eğitimin kalitesine attırmak için eğitim çalıştayı yapılıyor. Eğitim Çalıştay'ında bir konuşma yapan UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham, Toplumun bütün kesimleriyle bugün bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bugün burada olmaktan çok memnunum. Bugün etkinliğe ev sahipliği yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 7 Aralık Üniversitesine şükranlarımı sunuyorum. Kilis'te, bu etkinlik, güvenlik arayışla gelen çok sayıdaki, kadın, erkek, kız çocuklarına kapılarını açmış bir sınır kentinde olduğumuz için ayrıca önemlidir. Kilis dikkate değer cömertliği, 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu olarak, eğitime daha fazla yer vermeyi, teşvik etmesiyle bizleri etkilemiştir. Eğitim öncelikle çocukları risklerden koruduğu için önemlidir. Üretken, doyurucu, bağımsız bir yaşam sürmeleri için onlara bilgi ve beceriler vererek, çocukları güçlendirir. Eğitim çocukları aydınlatır, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı öğrenmelerini sağlar" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 7 Aralık Üniversitesi güçlerini birleştirerek bu çalıştayı düzenlediklerini ifade ederek, "Bu işe başlarken sloganımız, 'Herkes için eğitim', diyerek başlamıştık. Hep birlikte ilimizde eğitimi konuşmak, eğitimle yaşanan sosyal uyum sorunlarını tartışmak çözüm önerileri üretmek için bir araya geldik. Yeni süreçte, hep birlikte şunu söylemeye gayret ediyoruz, 'çözüm biziz'" dedi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'da yaptığı konuşmada, Eğitim Çalıştayının hayırlı olması temennisinde bulanarak, "Her şeyi konuşmakla başlar, emekle başlar, sorgulamakla başlar, bugün bunun için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu işe ciddi emek sağlayan milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada bir şeyi ifade etmek istiyorum, 'Bugün bizim yaptığımız çalıştayın adı, eğitim çalıştayı, nedir eğitim, eğitim çok genel tanımıyla istendik davranışlar oluşturma süreci' olarak tanımlıyoruz. Yani bir davranış değişikliği oluşturacak bir süreçtir eğitim. Bugün genel anlatma bizim şöyle bir hatamız var, 'sadece akademik başarıya odaklanıyoruz. Üniversite sınavında veye diğer sınavlarda öğrencinin ne kadar puan aldığına matematikten kaç net aldığına odaklanıyoruz' hem anne ve babalar, eğitimciler olarak, bütün enerjimizi buna sarf ediyoruz. Böyle olunca, bir öğrenci sadece soruyu biliyor. Hangi şıkkı işaretleyeceğini biliyor. Halbuki o yazarın kitabını okumuş olsa, sadece soru çözmeye odaklanma yerine kitabı okumuş olsa daha faydalı olacaktır. Biz öğrencilere kitap okumayı, hayatı anlatmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak daha başarılı oluruz. Bir ünlü yazarın sadece kitabının ve kendisinin ismini biliyor, öğrenciler, önemli olan o kitabı okumasını da sağlamak gerekir" diye konuştu.