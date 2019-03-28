Son Dakika Haberleri: Kilis'te Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

Kilis'te Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

31 dakika önce

Kilis'te, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları başladı.

Kilis'te Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı, System.String[]
Kilis'te, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları başladı.

Zeytçioğlu Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen müsabakalar, 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları, Kilis, Adıyaman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır illerinin katılımı ile başladı.

Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk defa Analig düzenlendiğini belirterek, "Müsabakada dereceye girenler, Adıyaman'da yarı finallere katılacak. Yarı finalde de dereceye giren takımlar, Antalya Kemer'de Türkiye şampiyonasında dereceye girmek için mücadele edecekler." dedi.

Müsabakaların çok iyi geçtiğini ifade eden Akdağ, Kilisli sporcuların dereceye girerek şampiyon olacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Adıyaman, Kilis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolga Zengin'in Sezon Sonunda Futbolu Bırakacağı İddia Edildi Milli Maçta Sakatlanan Mbaye Diagne'de Çıkık Çıktı! Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Anlamlı Destek Dorukhan Toköz'ün Menajeri Necdet Ergezen, Genoa İddialarını Doğruladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:42:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]