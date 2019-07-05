Kilis'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniği
36 dakika önce
Kİ KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
Kİ KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu. Polisin durdurup arama yaptığı otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kilis
'te, polis ihbar hattını arayan bazı kişiler, 06 EC 842 plakalı otomobilin bomba yüklü olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen otomobili saat 22,00 sıralarında Murtaza Caddesi üzerinde durdurdu. Polis ekipleri otomobili durdurmasının ardından caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan detaylı aramada otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polisin bir saatlik çalışma sonrasında yol normale dönerken, kentte önlemler artırıldı.
- Kilis
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