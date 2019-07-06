Kilis'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniği
1 saat önce
Kilis'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniğiKİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:41 Kaynak: DHA
'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniği
KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu. Polisin durdurup arama yaptığı otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kilis'te, polis ihbar hattını arayan bazı kişiler, 06 EC 842 plakalı otomobilin bomba yüklü olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen otomobili saat 22,00 sıralarında Murtaza Caddesi üzerinde durdurdu. Polis ekipleri otomobili durdurmasının ardından caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan detaylı aramada otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polisin bir saatlik çalışma sonrasında yol normale dönerken, kentte önlemler artırıldı.
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