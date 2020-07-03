Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

KİLİS İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, koronavirüs salgının Türkiye'de başladığı günden bu yana kentte 444 pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği salgında 343 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Kentte yaşayanlar ise maske takma zorunluluğu olmasa bile maske ile dolaşılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan verilerde, vaka sayısına göre ölüm oranının en düşük olduğu kentlerden olan Kilis'te, insanların sokakta sosyal mesafeye aldırış etmeden dolaştığı görüldü. Kentte önlemler devam ederken, cuma namazına gidenler ise polis engeli ile karşılaştı. Polis cami dolu olduğu için geç kalan kişileri geri çevirerek başka camilere yönlendirdi.
Vatandaşlar ise kentte zorunlu olmasa bile insanların maske takarak sosyal mesafe kuralarına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.