Kilis'te cadde ve yollardaki ağaçların budanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te cadde ve yollardaki ağaçların budanmasına başlandı - Son Dakika

Kilis'te cadde ve yollardaki ağaçların budanmasına başlandı

7 saat önce

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, cadde, refüj ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya başlandı.

Kilis'te cadde ve yollardaki ağaçların budanmasına başlandı, System.String[]

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, cadde, refüj ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya başlandı.


Park Bahçe İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde bulunan ağaçların budama çalışmasına hız verdi. Kentte bulunan ağaçların daha sağlıklı büyüyüp yeşermesi ve gelişimini kuvvetlendirmek için yılın belli zamanlarında yürütülen budama çalışmasına başlandı.


Budama çalışmaları, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Ağaçların vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde budanmamasını isteyen belediye yetkilileri, gereken ağaçlarla ilgili belediyeye bilgi verilmesinin yeterli olacağını ifade ettiler. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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