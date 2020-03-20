Kilis'te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı - Son Dakika

Kilis'te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı
6 saat önce
KİLİS'te belediye ekipleri, koronavirüse karşı evlere gidip, yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başladı.
KİLİS'te belediye ekipleri, koronavirüse karşı evlere gidip, yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başladı. Kilis Belediyesi ekipleri, kentteki tüm evleri dolaşarak, sabun ve çamaşır suyu dağıttı. Koronavirüse karşı uyarı da yapılarak, zorunlu olmadıkça halktan dışarı çıkmamaları ve kişisel önlemlerini almaları istendi. Kent sakinleri de uygulama için belediye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:41 Kaynak: DHA
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