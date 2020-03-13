Kilis'te camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kilis'te camiler dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerin dezenfekte edilmesine başlandı.

Kilis'te camiler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerin dezenfekte edilmesine başlandı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren camilerin dezenfekte edildiğini ifade ederek, "Daha önce planladığımız gibi belediye ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını bugün sabahın erken saatlerinde camilerimiz başta olmak üzere birçok ortak alanda gerçekleştirdi. Paniğe kapılmayacağız ama tedbiri de elden bırakmayacağız. Özellikle halkımızı sosyal medyadan panik ve tedirginliğe yönlendirerek algı oluşturmaya çalışanlara değil resmi makamlarca yapılan açıklamalara dikkat etmenizi rica ederim" dedi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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