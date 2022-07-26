İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen olayların faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kilis'te caminin güvenlik kamerasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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