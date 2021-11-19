KİLİS'TE ÇİFTÇİLERE 520 TON BUĞDAY DAĞITILDI - Son Dakika

KİLİS'te, düzenlenen törenle 1170 çiftçiye, 520 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresinin desteğiyle Kilis ve ilçelerindeki 1170 çiftçiye dağtıılan 520 ton buğday tohumu 26 bin dekar alana ekilecek.

Tohum dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kuraklığın olumsuz etkilediği üreticinin desteklendiğini ifade ederken, dağıtılan tohumların miktarının 2 milyon lira olduğunu kaydetti.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise tarlalarda traktör sesini ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, Bugün 3'üncü dünya savaşına gebe dünyada, artık enerji savaşları da bitmek üzeredir. Su ve gıda savaşı 3'üncü dünya savaşının konusu olacaktır. Bu konuda inanıyoruz ki dünyada en güçlü ülkeleri arasında adımız geçiyor. Onun için hep üzerimize geliyorlar. Bu bereketli toprakların, üzerinde odunu diksen, odun yeşerir derler, onun için üzerimize geliyorlar. Onun içinde bizde hükümet olarak, devlet olarak, çiftçilerimize bir şey yaptık demiyoruz. Ne yaptıysak 'az' yaptık diyoruz? dedi.

AK Parti milletvekili Ahmet Salih Dal ise yerli üretim tohum desteklemesi kapsamında 520 ton tohumluk buğday dağıtıldığını ifade ederek, üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından buğday tohmları çiftçilere dağıtıldı.