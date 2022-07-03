Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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