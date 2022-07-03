Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 dönüm alan zarar gördü.
Eğlen köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması yapılarak söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yangına elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yol açtığı öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Polateli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika