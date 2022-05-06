Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.05.2022 01:52
Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yedigöz köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Kilis Musabeyli'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kilis Musabeyli'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 02:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement