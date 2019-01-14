Son Dakika Haberleri: Kilis'te Cinayet

Kilis'te Cinayet

1 saat önce

Kilis'te bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı.

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Kilis'te bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Polatpaşa Mahallesi Örgeç Sokak'taki evlerinde H.R.K. ile eşi Hülya K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya K. sokağa kaçarak, aynı binada oturan anne ve babasından yardım istedi.

Elinde bıçakla sokağa çıkan H.R.K, eşi Hülya K. ile ona yardıma gelen kayınvalidesi Şaziment ve kayınpederi Duran Karadaş'ı bıçaklayarak yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Duran Karadaş, müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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