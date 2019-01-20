Son Dakika Haberleri: Kilis'te Cinayet

Kilis'te Cinayet

1 saat önce

Kilis'te, bir kişi mezarlıkta bıçaklanarak öldürüldü.

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Kilis'te, bir kişi mezarlıkta bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Ramazan Özdemir (38) merkeze bağlı Deliosman köyünde mezarlıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Sabah, Ramazan Özdemir, Kilis, 3. Sayfa
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