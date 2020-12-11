Kilis'te cinayet - Son Dakika

Kilis'te cinayet
11.12.2020 21:52
Kilis'in Musabeyli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden bir kişi silahla vurularak öldürülürken, baba oğul gözaltına alındı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden bir kişi silahla vurularak öldürülürken, baba oğul gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Cemil Demireller ile kayınbabası H.D. ile M.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine H.D. tabanca ile damadı Cemil Demireller'i tek el ateş ederek öldürdü. Cemil Demireller'in cesedi otopsi için Kilis Devlet Hastanesi Adlı Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırılırken, H.D. ile oğlu M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
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