Son Dakika Haberleri: Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı - Son Dakika

Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı

7 saat önce

Kilis'te, aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı, System.String[]

Kilis'te, aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şıhmehmet Mahallesi Şıh Muhammed Bedevi Türbesi yolu üzerinde bulunan 7 göçmen ailenin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri gönderildi. Vatandaşlarında yardımıyla 13 çocuk itfaiye, sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuğun hafif yangın sonucu çeşitli yerlerinde yanık olduğu diğer çocuklarında dumandan etkilendiği bildirildi. İtfaiye ile Polis yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KİLİS

İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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