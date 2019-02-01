Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Çocuklara Bisiklet Dağıtımı Devam Etti

Kilis'te, Çocuklara Bisiklet Dağıtımı Devam Etti

1 saat önce

Kilis'te, çocuklara bisiklet dağıtımı devam ettiKilis Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Kilis'te, çocuklara bisiklet dağıtımı devam etti

Kilis Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, Bugün çocuklarımıza eğitimde yarı yıl hediyesi olarak bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün çocuklar karnelerini alıp yarı yıl tatilindeler. Biz de öğrencilerimizi bisikletle dağıtarak ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimiz ikinci dönem derslerine daha çok çalışacak ve ailelerinde sigara içilmesini önleyecek dedi.

Stadyumu dolduran öğrenciler tribünden atlayıp, koşarak bisikletlerini alması ilginç görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: DHA

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